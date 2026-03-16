Begleitung statt Alleingang Rhein-Lahn: Sie stehen trauernden Angehörigen zur Seite Christine Vary 16.03.2026, 10:00 Uhr

i Die ersten Trauerbegleiter der Pfarrei St. Martin, St. Damian Rhein-Lahn: Matthias Lambrich und Ulrike Schneider. In der Mitte des Bildes der Würdekönig, eine Skulptur des Diakons und Bildhauers Ralf Knoblauch (Bonn), die daran erinnern möchte, dass wir selbst im Tod eine Würde haben. Christine Vary

Der Tod eines geliebten Menschen kann ein großer Verlust sein. Um trauernde Betroffene nicht alleine zu lassen, gibt es mit Ulrike Schneider und Matthias Lambrich nun die ersten Trauerbegleiter in der Pfarrei St. Martin und St. Damian Rhein-Lahn.

Wohin mit der Trauer? Wann lässt sie nach? Abnehmen können Ulrike Schneider und Matthias Lambrich die Trauer nicht, doch sie können trösten, beistehen, unterstützen und helfen, besser mit der Trauer umzugehen. Das geschieht in persönlichen Gesprächen.







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