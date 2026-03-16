Der Tod eines geliebten Menschen kann ein großer Verlust sein. Um trauernde Betroffene nicht alleine zu lassen, gibt es mit Ulrike Schneider und Matthias Lambrich nun die ersten Trauerbegleiter in der Pfarrei St. Martin und St. Damian Rhein-Lahn.
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Wohin mit der Trauer? Wann lässt sie nach? Abnehmen können Ulrike Schneider und Matthias Lambrich die Trauer nicht, doch sie können trösten, beistehen, unterstützen und helfen, besser mit der Trauer umzugehen. Das geschieht in persönlichen Gesprächen.