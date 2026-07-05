Austausch und Unterstützung Rhein-Lahn: Lumen Club bietet Frauen eine Plattform Mariam Nasiripour 05.07.2026, 13:00 Uhr

i "The Lumen Club" sei ein Club von Frauen für Frauen, ein Ort, wo sie sich austauschen, ihre Erfahrungen miteinander teilen und voneinander lernen, aber auch lachen können. Mariam Nasiripour

Frauen zwischen 45 und 80 Jahren vernetzen, inspirieren und stärken: Das ist das Ziel des „Lumen Clubs“. Nach ersten erfolgreichen Veranstaltungen in Hahnstätten soll das Konzept nun ausgeweitet werden.

Die Idee sei ihr beim Besteigen der rund 380 Meter hohen Düne „Big Daddy“ in Namibia im vergangenen Jahr gekommen, erzählt Ilona Klein-Gasteyer. Sie sitzt mit acht weiteren Frauen im Atelier der Bildhauerin Anke Stein. Im westafrikanischen Land habe sie an einem Yoga-Retreat mit vielen jungen Frauen zwischen 30 und 40 Jahren teilgenommen.







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