Frauen zwischen 45 und 80 Jahren vernetzen, inspirieren und stärken: Das ist das Ziel des „Lumen Clubs“. Nach ersten erfolgreichen Veranstaltungen in Hahnstätten soll das Konzept nun ausgeweitet werden.
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Die Idee sei ihr beim Besteigen der rund 380 Meter hohen Düne „Big Daddy“ in Namibia im vergangenen Jahr gekommen, erzählt Ilona Klein-Gasteyer. Sie sitzt mit acht weiteren Frauen im Atelier der Bildhauerin Anke Stein. Im westafrikanischen Land habe sie an einem Yoga-Retreat mit vielen jungen Frauen zwischen 30 und 40 Jahren teilgenommen.