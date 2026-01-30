Folgen für die Kunden?
Rhein-Lahn, Limburg, Rheingau: Volksbanken fusionieren
Die großen Fusionen der Volksbanken und Raiffeisenbanken gehen weiter: Nun wollen sich drei unterschiedlich große Kreditanstalten aus dem Rheingau, Niederwallmenach und Rhein-Lahn-Limburg zusammenschließen. 

Die Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG und die Rheingauer Volksbank eG planen mit der Raiffeisenbank eG Niederwallmenach den Zusammenschluss zur „Volksbank Rheingau-Lahn-Limburg eG“. Die Vertreter- beziehungsweise Generalversammlungen im Sommer 2026 müssen dem allerdings noch zustimmen.

