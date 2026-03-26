Immer mehr Ärzte gehen in den Ruhestand, Praxen schließen. Der Kreis will dem mit seinem neu aufgelegten Nachwuchsärzteprogramm begegnen – und lockt mit einem finanzierten Studium in Rumänien. So soll es laufen.
Lesezeit 3 Minuten
Der Ärztemangel ist auch im Rhein-Lahn-Kreis angekommen. Immer mehr Praxen schließen, weil sich die Ärzte zur Ruhe setzen, der demografische Wandel zeigt hier deutliche Spuren. Mehr als die Hälfte der Ärzte im Rhein-Lahn-Kreis sind älter als 55 Jahre, 40 Prozent sogar älter als 60 Jahre.