Nachwuchsprogramm gestartet Rhein-Lahn-Kreis will junge Ärzte in Rumänien ausbilden Marta Fröhlich 26.03.2026, 18:00 Uhr

i Hoffen auf junge angehende Ärzte, die sie mit dem neuen Programm fördern können (von links): Landrat Jörg Denninghoff, Alina Zorbach (Kreisgesundheitsmanagement) und Alexander Schmaglinski vom Kreisgesundheitsamt. Marta Fröhlich

Immer mehr Ärzte gehen in den Ruhestand, Praxen schließen. Der Kreis will dem mit seinem neu aufgelegten Nachwuchsärzteprogramm begegnen – und lockt mit einem finanzierten Studium in Rumänien. So soll es laufen.

Der Ärztemangel ist auch im Rhein-Lahn-Kreis angekommen. Immer mehr Praxen schließen, weil sich die Ärzte zur Ruhe setzen, der demografische Wandel zeigt hier deutliche Spuren. Mehr als die Hälfte der Ärzte im Rhein-Lahn-Kreis sind älter als 55 Jahre, 40 Prozent sogar älter als 60 Jahre.







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