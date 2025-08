„Wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer und kräftige Gewitter.“ So oder so ähnlich sehen Anfang August viele Wettervorhersagen aus. Vorhersagen, die manche Landwirte nervös machen, denn wenn Weizen mit mehr als 15 Prozent Feuchtigkeit geerntet wird, droht Schimmel. Bleibt er auf den Feldern stehen, sinken Qualität und Preise. Bis jetzt fällt das Fazit im Rhein-Lahn-Kreis und den benachbarten Landstrichen jedoch positiv aus: „Denn die Ernte der Wintergerste ist gut gelaufen und abgeschlossen“, so eine erste Rückmeldung aus dem Landhandel. „8 bis 9,5 Tonnen pro Hektar Wintergerste wurden geerntet“, schätzt Stefan Zimmer, Leiter Vertrieb Raiffeisen Agrarhandel Rhein-Main-Mosel-Saar. Außerdem sind die Körner gut ausgeprägt und damit „schön schwer“, ergänzt Jürgen Burggraf vom Landhandel Burggraf in Dehrn, der auch Kunden aus dem Rhein-Lahn-Kreis und dem Westerwald betreut. „Die bisherigen Ernteergebnisse sind gut bis sehr gut“, bestätigt auch Christine Meuser-Spies, Standortleiterin beim RWZ-Agrarzentrum in Zollhaus.

Unterm Strich also, wie bereits erwähnt, gute Nachrichten und das obwohl Trockenheit und Hitze im Frühjahr Landwirten zeitweise die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben hatten. Aber letztlich kam der Regen noch rechtzeitig, bevor das Getreide Schaden nehmen konnte. Die nun bereits abgeerntete Wintergerste macht hier in der Region im Rahmen der Fruchtfolge rund zehn Prozent der Ernte aus und wird als Tierfutter vermarktet.

Die Arbeit eines ganzen Jahres in Gefahr

Nach der Wintergerste wird nun als Nächstes der Winterweizen von den Feldern geholt. „Etwa 50 Prozent sind bereits geerntet“, schätzte Christine Meuser-Spies Anfang der Woche. Die Fallzahl und damit die Backfähigkeit sind laut Stefan Zimmer mit einem Wert von gut über 220 Sekunden (s) noch in Ordnung. Nun aber sollte das Wetter trocken bleiben. „Denn der Weizen ist reif und muss rein“, betont Jürgen Burggraf. Je länger er nun draußen auf feuchten Feldern steht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Körner anfangen zu keimen. Mit steigender Enzymaktivität nimmt die Fallzahl ab. Sinkt sie unter den Grenzwert von 220, ist die Backfähigkeit nicht mehr gegeben. Der Weizen muss dann als Futtergetreide vermarktet werden. „Das sind pro Tonne rund 20 Euro weniger“, schätzt Stefan Zimmer. So wurde Brotweizen im Juli wohl für etwa 185 Euro pro Tonne und Futterweizen für etwa 165 Euro vermarktet. Zwischenzeitlich liegen die Preise bei 170 Euro (Brotweizen) und 160 Euro (Futterweizen). So oder so schmälern die genannten Differenzen die Einnahmen merklich und hinterlassen Spuren in den betriebswirtschaftlichen Kalkulationen der Betriebe – und das, weil reifer Brotweizen wegen der Feuchtigkeit nicht rechtzeitig von den Feldern geholt werden kann. „Der Ertrag von 365 Tagen Arbeit kann in zwei Wochen kaputt gehen“, fürchtete Jürgen Burggraf daher schon vor einigen Tagen mit Blick auf die Wetterkapriolen.

„Die Ernte bleibt unter ihrem Potenzial, die Preise stagnierten zudem auf zu niedrigem Niveau.“

So lautete die aktuelle Prognose des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau zur noch nicht abgeschlossenen Ernte.

Gut sieht die Entwicklung dagegen beim Raps aus. „Raps profitiert von einem gesunden Pflanzenbestand und zeigt sich mit hohen Ölgehalten, guter Standfestigkeit und wenig Schädlingsbefall von seiner besten Seite“, hatte bereits Mitte/Ende Juli der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau (BWV) in einer Pressemitteilung festgestellt. „Der Ölgehalt ist gut“, bestätigt auch Stefan Zimmer. „Der Raps ist hier in der Region zu etwa zwei Dritteln gedroschen.“ Ein wunder Punkt scheint dagegen die Braugerste zu sein. „Die Ernte bleibt unter ihrem Potenzial, die Preise stagnierten zudem auf zu niedrigem Niveau“, so der Bauern- und Winzerverband. Im Rhein-Lahn-Kreis steht die Gerste zwar größtenteils noch auf den Feldern, aber der Bierkonsum ist rückläufig und der Rohstoffbedarf der Mälzereien ist gedeckt. „Wir nehmen Braugerste aber weiterhin an“, versichert der Landhandel. Und sollte die noch nicht geerntete Gerste weiter auf den Feldern stehen bleiben, nehmen auch da Qualität und Vermarktungsmöglichkeiten ab, sodass sich die Preise für Braugerste wieder erholen dürfen, vermutet Jürgen Burggraf. Was aber nichts daran ändert, dass die Mälzereien aktuell mehr als genug Braugerste haben.

i Aktuelles Fahnenschieben beim Mais: Für die Kolbenentwicklung ist der Regen willkommen. Johannes Koenig

Vom feuchten Wetter profitierten dagegen Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben. „Die Kartoffelernte hat bereits begonnen und ist von guter Qualität“, so die Beobachtung in Zollhaus. Bis zur Maisernte dauert es zwar noch einige Wochen, aber beim aktuellen Fahnenschieben benötigen die Pflanzen Wasser für das Ausbilden der Maiskolben. Entsprechend positiv sind die aktuellen Niederschläge für den Mais. Und bei den Zuckerrüben ist eine gute Wasserversorgung über die Sommermonate eine Voraussetzung für einen hohen Zuckergehalt. Und auch der Heuschnitt hat vom Regen profitiert: „Sowohl Menge als auch Qualität stimmen“, sagte BWV-Präsident Marco Weber laut Pressemitteilung. „Für Wiederkäuer wird im kommenden Winter ausreichend Futter zur Verfügung stehen“, so die Prognose.

Eine durchschnittliche Ernte wird schließlich noch beim Hafer erwartet, aber der Anbau spielt im Rhein-Lahn-Kreis keine größere Rolle. Gab es in den vergangenen Jahren unter anderem durch Niedrigwasser im Rhein, aber auch durch das Wiederanfahren von Kohlekraftwerken Kapazitätsengpässe beim Transport der Ernte, sieht es dieses Jahr gut aus, bestätigt Stefan Zimmer. „Dieses Jahr können wir wieder ausreichend Schiffe beladen.“ Und wird der Kunde beim Bäcker in den kommenden Wochen preislich etwas merken? „Wegen der Ernteergebnisse gar nicht“, so die Vorhersage.

Was ist die Fallzahl?

Die Fallzahl gibt Auskunft über die Backqualität von Weizen und Roggen, heißt es in einem Infoblatt des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Wettereinflüsse während der Vegetationsperiode, insbesondere während der Abreife, beeinflussen über die Enzymaktivität den Stärkegehalt des Getreidekorns und damit letztlich auch die Backqualität des Brotgetreides“, umreißt der DWD die Hintergründe. Untersucht wird dabei die Festigkeit eines aus heißem Wasser und Mehl angerührten Stärkerkleisters. Gemessen wird dabei die Zeit, die ein Rührstab benötigt, um eine bestimmte Strecke im Reagenzglas zurückzulegen. „Der Messbereich der Fallzahl liegt zwischen 62 s und 500 s. Die optimalen Werte für Weizenbackmehl liegen zwischen 240 und 280 s“, ordnet die DWD mögliche Messergebnisse ein.