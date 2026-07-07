Die lange Trockenheit wird zur Gefahr für Tiere, Pflanzen und Gewässer. Jetzt reagiert der Rhein-Lahn-Kreis – mit einem weitreichenden Verbot.

Der Rhein-Lahn-Kreis schützt sein Wasser. Aus

Bächen, Gräben, Flüssen, Teichen und Seen darf bis auf Weiteres kein Wasser mehr entnommen werden. Das hat der Landkreis jetzt in einer Allgemeinverfügung festgelegt.

Das Entnahmeverbot gilt auch für Anlieger, also für Eigentümer von Grundstücken, die an oberirdische Gewässer angrenzen, sowie für Menschen, die zur Nutzung dieser Grundstücke berechtigt sind.