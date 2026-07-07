Wegen anhaltender Trockenheit
Rhein-Lahn-Kreis untersagt das Abschöpfen von Wasser 
Aus Bächen, Gräben, Flüssen, Teichen und Seen im Rhein-Lahn-Kreis darf bis auf Weiteres kein Wasser mehr entnommen werden. (Symb
Aus Bächen, Gräben, Flüssen, Teichen und Seen im Rhein-Lahn-Kreis darf bis auf Weiteres kein Wasser mehr entnommen werden. (Symbolfoto)
Swen Pförtner/dpa. picture alliance/dpa

Die lange Trockenheit wird zur Gefahr für Tiere, Pflanzen und Gewässer. Jetzt reagiert der Rhein-Lahn-Kreis – mit einem weitreichenden Verbot.

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Der Rhein-Lahn-Kreis schützt sein Wasser. Aus Bächen, Gräben, Flüssen, Teichen und Seen darf bis auf Weiteres kein Wasser mehr entnommen werden. Das hat der Landkreis jetzt in einer Allgemeinverfügung festgelegt.Das Entnahmeverbot gilt auch für Anlieger, also für Eigentümer von Grundstücken, die an oberirdische Gewässer angrenzen, sowie für Menschen, die zur Nutzung dieser Grundstücke berechtigt sind.
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