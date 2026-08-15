Juli fast ohne Niederschlag
Rhein-Lahn-Kreis: Trockenheit erschwert Rapsaussaat
Die abgeernteten Felder müssen für die Rapsaussaat vorbereitet werden. Aktuell erschweren die trockenen Böden jedoch die Feldarb
Die abgeernteten Felder müssen für die Rapsaussaat vorbereitet werden. Aktuell erschweren die trockenen Böden jedoch die Feldarbeiten.
Johannes Koenig

Kaum ist die Ernte eingebracht, starten die Vorbereitungen für die Aussaat. Die trockenen Böden stellen die Landwirte jedoch vor große Herausforderungen. Über die Situation spricht Andreas Struth, Kreisvorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes.

Lesezeit 3 Minuten
Nach der Ernte ist vor der Ernte. Die Getreideernte im Rhein-Lahn-Kreis ist eingebracht. Lediglich die Mais- und die Kartoffelernte stehen noch aus. Ein Teil des Silomaises für Biogasanlagen wird jedoch bereits gehäckselt. Grund dafür ist das frühe Abreifen (Notreife) aufgrund der aktuellen Trockenheit.
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