Kaum ist die Ernte eingebracht, starten die Vorbereitungen für die Aussaat. Die trockenen Böden stellen die Landwirte jedoch vor große Herausforderungen. Über die Situation spricht Andreas Struth, Kreisvorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes.
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Nach der Ernte ist vor der Ernte. Die Getreideernte im Rhein-Lahn-Kreis ist eingebracht. Lediglich die Mais- und die Kartoffelernte stehen noch aus. Ein Teil des Silomaises für Biogasanlagen wird jedoch bereits gehäckselt. Grund dafür ist das frühe Abreifen (Notreife) aufgrund der aktuellen Trockenheit.