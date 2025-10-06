Düstere Aussichten Rhein-Lahn-Kreis steuert auf finanziellen Abgrund hin 06.10.2025, 09:40 Uhr

i Das Kreishaus in Bad Ems zeigt sich vor einem strahlend blauen Himmel. Düstere Wolken ziehen allerdings auf, wenn es um die Betrachtung der Finanzlage geht, was jetzt in einer Kreistagssitzung erneut deutlich wurde. Andreas Galonska

Der Rhein-Lahn-Kreis kämpft mit einem enormen Fehlbetrag, der in den kommenden Jahren sogar noch weiter ansteigen könnte. Im Kreistag wurde deutlich, dass eine Konsolidierung aus eigener Kraft kaum möglich erscheint.

Jeder weiß, dass es um die Finanzlage des Kreises nicht gut bestellt ist. Im Kreistag wurde bei der Vorstellung des Rechnungsprüfungsberichts eine weitere Verschlechterung skizziert, die wohl nur mit einer Kraftanstrengung vermieden werden kann.Klaus Brand (CDU) ging ausführlich auf den Jahresabschluss 2024 ein und konzentrierte sich auf die drückende Schuldenlast des Rhein-Lahn-Kreises, die 84,5 Millionen Euro beträgt.







