Online statt Präsenz Rhein-Lahn-Kreis: Schulen schließen wegen Wetterwarnung Marta Fröhlich 12.01.2026, 14:00 Uhr

i Dass der Schulweg so verschneit ausfällt, ist im Rhein-Lahn-Kreis selten. Doch am Montag konnten viele Schüler aufgrund der Wetterwarnungen zu Hause bleiben. Arno Burgi. picture alliance / dpa

Die Prognosen für Montag waren düster. Die Wetterdienste warnten vor Glatteis, Eisregen und Schnee. Deshalb entschieden sich viele Schulen im Kreis, den Präsenzunterricht ausfallen zu lassen. Wir fragten nach, ob trotzdem Abi geschrieben wurde.

Schneefall, Eisregen, Glatteisgefahr: Die für Anfang der Woche gemeldete Wetterlage sorgte für Unruhe bei den Eltern im Kreis. Findet der Unterricht an den Schulen statt oder nicht? Die Schulen konnten selbst entscheiden, ob sie öffnen. So war der unserer Zeitung bekannte Stand am Montag:VG Diez: An der Nicolaus-August-Otto-Schule (NAOS) Diez wechselte man in den Fernunterricht.







