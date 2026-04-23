Meinung
Rhein-Lahn-Kreis riskiert teures Versäumnis
Marta Fröhlich
Marta Fröhlich
Jens Weber. MRV

Der Bund hat 2021 das Ganztagsförderungsgesetz verabschiedet, das die Landkreise umsetzen wollen. Während andere auf die Tube drücken, schiebt der Rhein-Lahn-Kreis das Thema auf die lange Bank. 

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Und wieder stehen wir vor einem Gesetz, das gut gemeint, aber schlecht gemacht ist. Zehn Wochen Ferien im Jahr sind für viele Eltern kaum abzudecken, vor allem wenn Oma und Opa nicht greifbar sind. Um die Familien zu entlasten, verabschiedet der Bund schon 2021 das Ganztagsförderungsgesetz (Gafög), das bis auf 20 Tage die Betreuung in den Ferien garantiert.

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