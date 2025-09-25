Löhne und Miete nicht gezahlt Rhein-Lahn-Kreis: Hoffnung nach Glasfaser-Insolvenz? 25.09.2025, 20:00 Uhr

i Aktuell werden in zahlreichen Verbandsgemeinden des Rhein-Lahn-Kreises Glasfaserkabel verlegt. Nun ist eines der betroffenen Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Steckt der Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis in Schwierigkeiten? Vor wenigen Tagen wurden Arbeiter wohl nach ausbleibenden Lohn- und Mietzahlungen „auf die Straße“ gesetzt. Nun ist ihr Auftraggeber insolvent.

Seit Tagen bewegt das Schicksal einiger Arbeiter, die im Rhein-Lahn-Kreis Glasfaser verlegen, die Gemüter. Denn wegen ausbleibender Lohn- und Mietzahlungen saßen wohl plötzlich mehrere von ihnen „auf der Straße“. Auf ihre Situation aufmerksam gemacht hatte unter anderem der rheinland-pfälzische Landesverband der Partei Die Linke.







Artikel teilen

Artikel teilen