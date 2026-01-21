Andreas Struth gewählt
Rhein-Lahn-Kreis hat wieder einen Kreisbauernchef
Der neue Vorstand des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau: Vorsitzender Andreas Struth (Mitte) mit seinen beiden Stellvertretern Martin Dittmar (rechts) und Markus Rehkop.
Mariam Nasiripour

Der Kreisverband Rhein-Lahn des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau war lange ohne Vorsitzenden. Ende 2024 wurde der letzte Vorsitzende Thorsten Zellmann abgewählt. Doch nun gibt es wieder einen – und einen neuen Geschäftsführer.

Lesezeit 3 Minuten
Andreas Struth ist der neue Kreisvorsitzende Rhein-Lahn des Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau (BWV). Er wurde bei der jüngsten Versammlung des Verbands von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Seine Stellvertreter sind Martin Dittmar und Markus Rehkop.

