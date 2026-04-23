In vier Monaten tritt das Ganztagsförderungsgesetz in Kraft und betrifft auch die Ferien. Die Kreise hatten fünf Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Im Rhein-Lahn-Kreis hat man für die Ferien nicht viel vorzuweisen.
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Zehn Wochen Ferien im Jahr – kein leichtes Spiel für Eltern schulpflichtiger Kinder, vor allem von Grundschülern. Bisher. Denn zum 1. August greift das Ganztagsförderungsgesetz (Gafög), das zum einen die Ganztagsbetreuung an Grundschulen während, aber eben auch außerhalb der Schulzeit garantieren soll.