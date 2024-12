GKM und Krankenhaus Nastätten Rhein-Lahn-Kreis fasst Betrauungsakt für Paulinenstift 12.12.2024, 10:00 Uhr

i Mit einem Betrauungsakt will der Rhein-Lahn-Kreis das Paulinenstift in Nastätten sichern. Dieser Akt beauftragt das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) mit dem Weiterbetrieb und regelt die Verlustübernahme durch den Kreis. Markus Eschenauer

Der Rhein-Lahn-Kreis betraut das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) mit dem Betrieb des Krankenhauses Paulinenstift in Nastätten und übernimmt im Gegenzug die Verluste. Den formellen Akt hat der Kreistag beschlossen.

Der Kreistag des Rhein-Lahn-Kreises hat am Mittwoch den überarbeiteten Betrauungsakt für das Paulinenstift Nastätten beschlossen. Darin betraut der Kreis das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) mit dem Betrieb des Nastätter Krankenhauses. In dem Vertragswerk sind unter anderem die Bedingungen geregelt, unter denen der Rhein-Lahn-Kreis das Defizit am Standort trägt, das auf rund 3 Millionen Euro jährlich beziffert wird.

