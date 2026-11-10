Düstere Finanzlage
Rhein-Lahn-Kreis: Defizit steigt auf 73 Millionen Euro
Ein ausgeglichener Haushalt rückt angesichts eines Fehlbetrags von dramatischen 73 Millionen Euro im Rhein-Lahn-Kreis in weite F
Ein ausgeglichener Haushalt rückt angesichts eines Fehlbetrags von dramatischen 73 Millionen Euro im Rhein-Lahn-Kreis in weite Ferne. Im Kreisausschuss herrschte allgemeinde Ratlosigkeit, wie man mit der Finanzlage umgehen soll.
Monika Skolimowska/dpa

Mit 34 Millionen Euro war der Fehlbetrag im Haushalt des Rhein-Lahn-Kreises schon jetzt eine Belastung, aber für 2027 steht eine Erhöhung auf rund 73 Millionen beim Defizit an. Die Mitglieder des Kreisausschusses zeigten sich dazu ratlos.

Lesezeit 3 Minuten
Frust, Verärgerung und Verzweiflung herrschten im Kreisausschuss des Rhein-Lahn-Kreises bei der Vorbesprechung des Haushalts für 2027. Im Entwurf steigt der Fehlbetrag massiv von rund 34 Millionen auf geschätzte knapp 73 Millionen Euro an, was einer Verschlechterung von rund 39 Millionen Euro entspricht.
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