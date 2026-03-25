Kreisvorsitzende äußern sich Rhein-Lahn-Kreis: Das große Aufräumen nach der Wahl Marta Fröhlich 25.03.2026, 18:00 Uhr

i Die CDU und die SPD lieferten sich ein hartes Rennen im Rhein-Lahn-Kreis, das die Sozialdemokraten zum ersten Mal seit Jahrzehnten verloren. Andreas Galonska

Für die einen ein Schock, für die anderen ein besonderer Sieg: Die Landtagswahl und die Ergebnisse im Rhein-Lahn-Kreis gehen an den Kreisverbänden der Parteien nicht spurlos vorbei. So wollen sie sich in Zukunft aufstellen.

Der jahrzehntelang stabil rote Rhein-Lahn-Kreis ist seit Sonntag politisch schwarz. Die SPD büßte gegenüber 2021 14 Prozentpunkte ein und verlor mit 26,5 Prozent gegenüber der CDU mit 29,5 Prozent ihren Rückhalt im Kreis. Jenseits des Schwarz-Rot-Duells freut sich aber vor allem eine Partei: Die AfD konnte mit 12,3 Prozentpunkten Zuwachs ihr Ergebnis von 2021 auf 19,7 Prozent im Kreis mehr als verdoppeln und platziert über die Landesliste Robin ...







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