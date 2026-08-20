Bilanz der Feuerwehr
Rhein-Lahn-Kreis blieb von Unwetter verschont
Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (zu dpa: «Scheune brennt nieder – hoher Schaden»)
Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr (zu dpa: «Scheune brennt nieder – hoher Schaden»)
Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mit einem blauen Auge ist der Rhein-Lahn-Kreis beim Unwetter davongekommen. In diesen Orten musste die Feuerwehr ausrücken. 

Lesezeit 1 Minute
Ein kräftiges Unwetter verursachte am Mittwochabend im Nachbarkreis Westerwald verheerende Schäden, verschonte den Rhein-Lahn-Kreis jedoch nahezu. Für die meisten Feuerwehren war es ein ruhiger Abend. So blieb es zum Beispiel in Lahnstein bei einem wetterbedingten Einsatz am Donnerstagmorgen, als ein Baum in Friedrichssegen von der Fahrbahn geräumt werden musste.
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