Haushalt 2026 Rhein-Lahn-Kreis ächzt unter steigenden Sozialkosten 16.11.2025, 12:00 Uhr

i Im Rhein-Lahn-Kreis wird wieder jeder Euro umgedreht, denn es geht in die Beratungen zum Haushalt 2026. Die Ausgangslage ist wieder mal klamm. Wolfgang Filser. picture alliance / SZ Photo

Der Kreis steht finanziell am Abgrund. Das wurde nochmals klar, als Landrat Jörg Denninghoff im Kreisausschuss den Haushaltsentwurf für 2026 zur ersten Beratung vorgestellt hat. Da hilft auch eine dicke Finanzspritze des Landes nur bedingt weiter.

Dem Rhein-Lahn-Kreis fehlt auch im Jahr 2026 Geld. Und zwar ziemlich genau 22.117.685 Euro. Das ist der Stand des Haushalts fürs kommende Jahr, über den der Kreisausschuss in der ersten Runde debattiert hat. Wo geht im neuen Jahr mehr Geld hin? Ein Überblick über die wichtigsten Punkte im Haushalt:Haushaltsplan: Von 307 Millionen Einnahmen bleibt am Ende nichts mehr übrig.







