Kostensteigerungen tauchen bei vielen Vorhaben und bei laufenden Betrieben an. Bei der Schülerbeförderung im Rhein-Lahn-Kreis hat sich allerdings nach einem mäßigen Anstieg der Zuschuss vervielfacht. Ein Rückblick.
Lesezeit 1 Minute
Neben Jugend und Sozialem ist die Schülerbeförderung ein enormer Kostenfaktor beim Haushalt des Rhein-Lahn-Kreises geworden. Die Schüler- und Kita-Beförderung war schon in früheren Jahren ein Zuschussgeschäft, aber in verschiedenen Etappen ging es steil bergauf damit.