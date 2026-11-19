Zuschüsse in Millionenhöhe Rhein-Lahn: Kosten bei Schülerbeförderung explodieren Andreas Galonska 19.11.2026, 16:00 Uhr

i Für zahlreiche Schüler ist der Bus im Rhein-Lahn-Kreis unverzichtbar, wenn sie sich auf den Weg zum Unterricht machen. Die Zuschüsse vonseiten des Kreises haben sich dafür jedoch innerhalb weniger Jahre vervielfacht. Stefan Sauer/dpa

Kostensteigerungen tauchen bei vielen Vorhaben und bei laufenden Betrieben an. Bei der Schülerbeförderung im Rhein-Lahn-Kreis hat sich allerdings nach einem mäßigen Anstieg der Zuschuss vervielfacht. Ein Rückblick.

Neben Jugend und Sozialem ist die Schülerbeförderung ein enormer Kostenfaktor beim Haushalt des Rhein-Lahn-Kreises geworden. Die Schüler- und Kita-Beförderung war schon in früheren Jahren ein Zuschussgeschäft, aber in verschiedenen Etappen ging es steil bergauf damit.







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