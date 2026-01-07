Letzte Mitarbeiter gekündigt Rhein-Lahn: Glasfaser-Firma pleite? Johannes Koenig 07.01.2026, 16:00 Uhr

i Der Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis muss wohl ohne Phoenix Engineering weitergehen. Matthias Rietschel. dpa

Ende September saßen Bauarbeiter, die im Rhein-Lahn-Kreis Glasfaser verlegt hatten, nach der Insolvenz von Phoenix Engineering auf der Straße. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter wurde aktiv. Jetzt aber wurde auch den letzten Beschäftigten gekündigt.

Sanierung gescheitert? „Das Amtsgericht Köln hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Phoenix Engineering GmbH am 1. November 2025 eröffnet“, heißt es in einer neuen Pressemitteilung des Insolvenzverwalters. Die Firma hatte im Auftrag des Unternehmens Unsere Grüne Glasfaser (UGG) in den Verbandsgemeinden Loreley, Bad Ems-Nassau und Nastätten Glasfaserkabel verlegt.







