Weiterführende Schulen
Rhein-Lahn: Erstmals mehr als 10.000 Schüler
In die weiterführenden Schulen im Rhein-Lahn-Kreis gehen mehr Schüler als noch vor Jahren.
In die weiterführenden Schulen im Rhein-Lahn-Kreis gehen mehr Schüler als noch vor Jahren.
Philipp von Ditfurth/dpa. picture alliance/dpa

Die Schulen im Rhein-Lahn-Kreis sind voll. Für die weiterführenden Schulen sowie die Förderschulen hat der Kreis nun Zahlen vorgelegt. Demnach besuchen erstmals mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche die genannten Schulen.

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Das neue Schuljahr ist knapp vier Wochen alt, im Kreisausschuss waren die Zahlen der Schüler an den weiterführenden Schulen im Rhein-Lahn-Kreis nun Thema. Mit Blick auf die Liste und vor allem im Vergleich zu den vergangenen Jahren zeigt sich, dass die Zahl der Schüler stark angestiegen ist.
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