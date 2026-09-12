Die Schulen im Rhein-Lahn-Kreis sind voll. Für die weiterführenden Schulen sowie die Förderschulen hat der Kreis nun Zahlen vorgelegt. Demnach besuchen erstmals mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche die genannten Schulen.
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Das neue Schuljahr ist knapp vier Wochen alt, im Kreisausschuss waren die Zahlen der Schüler an den weiterführenden Schulen im Rhein-Lahn-Kreis nun Thema. Mit Blick auf die Liste und vor allem im Vergleich zu den vergangenen Jahren zeigt sich, dass die Zahl der Schüler stark angestiegen ist.