Weiterführende Schulen Rhein-Lahn: Erstmals mehr als 10.000 Schüler Daniel Rühle 12.09.2026, 15:00 Uhr

i In die weiterführenden Schulen im Rhein-Lahn-Kreis gehen mehr Schüler als noch vor Jahren. Philipp von Ditfurth/dpa. picture alliance/dpa

Die Schulen im Rhein-Lahn-Kreis sind voll. Für die weiterführenden Schulen sowie die Förderschulen hat der Kreis nun Zahlen vorgelegt. Demnach besuchen erstmals mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche die genannten Schulen.

Das neue Schuljahr ist knapp vier Wochen alt, im Kreisausschuss waren die Zahlen der Schüler an den weiterführenden Schulen im Rhein-Lahn-Kreis nun Thema. Mit Blick auf die Liste und vor allem im Vergleich zu den vergangenen Jahren zeigt sich, dass die Zahl der Schüler stark angestiegen ist.







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