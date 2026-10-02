Durchwachsene Erntebilanz Rhein-Lahn: Dürre schmälert Mais- und Kartoffelerträge Johannes Koenig 02.10.2026, 20:00 Uhr

i Während des Sommers waren viele skeptisch, ob der Mais dem Wassermangel trotzen kann. Johannes Koenig

Die diesjährige Ernte ist fast abgeschlossen: Der Mais ist weitgehend eingefahren, und auch viele Kartoffeln sind inzwischen aus dem Boden geholt. Nun zeigt sich bei beiden Kulturen, wie stark sie unter der anhaltenden Trockenheit gelitten haben.

„Noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“: So lautete Ende Juli die Erntebilanz in der Region. Denn wegen der Hitze fiel die Getreidemenge unterdurchschnittlich aus, während die Qualität meist in Ordnung war. Der Hitzestress habe sich weniger stark bemerkbar gemacht als befürchtet, kommentierte Katharina Stelzer, Spartenleiterin Agrarerzeugnisse bei der Raiffeisen (RWZ), das Ergebnis.







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