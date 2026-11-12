Holperstrecken und enge Fahrbahnbreiten – bei den Straßen im Rhein-Lahn-Kreis gibt es einiges zu tun. In Kreisausschuss wurde nun intensiv über das Straßenbauprogramm debattiert.
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Wenn sich der Ausbau einer Straße um ein Jahr verschiebt, dann führt das nicht zu Begeisterungsstürmen. Wenn aber noch ein Jahr, ein weiteres und am Ende mehr als ein Jahrzehnt ins Land gehen, dann ist die Verärgerung riesengroß. Einiger Groll kam nun im Kreisausschuss auf, als es um die Fortschreibung des Kreisstraßenbauprogramms ging.