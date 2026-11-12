Fahrbahnerneuerung dauert an Rhein-Lahn: Ärger über Verzögerungen beim Straßenbau Andreas Galonska 12.11.2026, 14:00 Uhr

i Die Kreisstraße von Schweighausen nach Becheln kann seit einigen Wochen nur noch als Einbahnstraße befahren werden, weil der Zustand der Fahrbahn sehr schlecht ist. Im Kreisausschuss wurde jetzt über das Straßenbauprogramm mit dem LBM diskutiert. Andreas Galonska

Holperstrecken und enge Fahrbahnbreiten – bei den Straßen im Rhein-Lahn-Kreis gibt es einiges zu tun. In Kreisausschuss wurde nun intensiv über das Straßenbauprogramm debattiert.

Wenn sich der Ausbau einer Straße um ein Jahr verschiebt, dann führt das nicht zu Begeisterungsstürmen. Wenn aber noch ein Jahr, ein weiteres und am Ende mehr als ein Jahrzehnt ins Land gehen, dann ist die Verärgerung riesengroß. Einiger Groll kam nun im Kreisausschuss auf, als es um die Fortschreibung des Kreisstraßenbauprogramms ging.







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