Foodtruckmeile und Programm Rhein in Flammen St. Goarshausen: Gelungenes Comeback Ulrike Bletzer 21.09.2025, 15:00 Uhr

i Das in sämtlichen Farben und Formen schillernde Feuerwerk sorgte dies- wie jenseits des Rheins für große Begeisterung. Bletzer Ulrike

Die Irrungen und Wirrungen rund im Rhein in Flammen in St. Goarshausen waren in den vergangenen Wochen oft Gesprächsthema. Nun hat das Spektakel stattgefunden. Und es war ein Erfolg.

Selten dürfte eine Veranstaltung bereits im Vorfeld so spannend gewesen sein wie diese: Ob Rhein in Flammen in St. Goarshausen überhaupt würde stattfinden können, war lange Zeit mehr als fraglich. In trockenen Tüchern war das Spektakel, das 2023 und 2024 ins Wasser fiel, erst, als der Stadtrat quasi in letzter Minute grünes Licht für ein verbessertes Sicherheitskonzept und die Erfüllung weiterer Auflagen gab (unsere Zeitung berichtete).







Artikel teilen

Artikel teilen