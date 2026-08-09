Der Himmel leuchtete zwei Mal Rhein in Flammen: Spektakel in Braubach und Lahnstein Ulrike Bletzer 09.08.2026, 17:00 Uhr

i Das Feuerwerk (hier am Adolph-Kolping-Ufer in Oberlahnstein) begeisterte auch in diesem Jahr. Bletzer Ulrike

Jubiläumsstimmung in Braubach, Mittelalterflair in Lahnstein: Rund um Rhein in Flammen gab es rechtsrheinisch viel zu erleben. Hier Jubiläumsfest und Weindorf, dort historische Führungen und Musik. Zum Abschluss der Höhepunkt: gleich zwei Feuerwerke.

Keineswegs unumstritten, aber definitiv ein optischer Knaller: Dass in diesem Jahr die Feuerwerke bei Rhein in Flammen trotz der extremen Trockenheit stattfanden, war auf teils heftige Kritik gestoßen. Sogar von einer „bodenlosen Frechheit gegenüber der Realität“ in einer Zeit, in der Europa brennt und Menschen durch Feuer, Dürre und Hitze ihre Lebensgrundlagen verlieren, war in den sozialen Medien die Rede.







Artikel teilen

Artikel teilen