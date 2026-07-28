„Liegende Veranstaltung“ Rhein in Flammen: Schiffskonvoi abgesagt Tobias Lui 28.07.2026, 12:53 Uhr

i Der Schiffskonvoi zu Rhein in Flammen, hier eine ältere Aufnahme vom Bopparder Hamm, entfällt in diesem Jahr. Andreas Jöckel (Archiv). Andreas Jöckel

Überraschend kommt die Absage nicht: Weil der Rhein seit Wochen wenig Wasser führt, wird es an Rhein in Flammen keinen Schiffskorso geben. Vom Schiff in Koblenz aus die Drohnenshow beobachten, kann man dennoch – es wird eine „liegende Veranstaltung“.

Enttäuschung bei allen Fans von Rhein in Flammen: Der Schiffskorso von rund 30 Schiffen über 17 Kilometer von Spay nach Koblenz, vorbei an bengalisch beleuchteten Ufern, Burgen und Höhenfeuerwerken, am Samstag, 8. Augst, ist wegen Niedrigwassers abgesagt worden.







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