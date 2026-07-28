„Liegende Veranstaltung“
Rhein in Flammen: Schiffskonvoi abgesagt
Der Schiffskonvoi zu Rhein in Flammen, hier eine ältere Aufnahme vom Bopparder Hamm, entfällt in diesem Jahr.
Der Schiffskonvoi zu Rhein in Flammen, hier eine ältere Aufnahme vom Bopparder Hamm, entfällt in diesem Jahr.
Andreas Jöckel (Archiv). Andreas Jöckel

Überraschend kommt die Absage nicht: Weil der Rhein seit Wochen wenig Wasser führt, wird es an Rhein in Flammen keinen Schiffskorso geben. Vom Schiff in Koblenz aus die Drohnenshow beobachten, kann man dennoch – es wird eine „liegende Veranstaltung“.

Lesezeit 2 Minuten
Enttäuschung bei allen Fans von Rhein in Flammen: Der Schiffskorso von rund 30 Schiffen über 17 Kilometer von Spay nach Koblenz, vorbei an bengalisch beleuchteten Ufern, Burgen und Höhenfeuerwerken, am Samstag, 8. Augst, ist wegen Niedrigwassers abgesagt worden.
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