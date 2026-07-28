Überraschend kommt die Absage nicht: Weil der Rhein seit Wochen wenig Wasser führt, wird es an Rhein in Flammen keinen Schiffskorso geben. Vom Schiff in Koblenz aus die Drohnenshow beobachten, kann man dennoch – es wird eine „liegende Veranstaltung“.
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Enttäuschung bei allen Fans von Rhein in Flammen: Der Schiffskorso von rund 30 Schiffen über 17 Kilometer von Spay nach Koblenz, vorbei an bengalisch beleuchteten Ufern, Burgen und Höhenfeuerwerken, am Samstag, 8. Augst, ist wegen Niedrigwassers abgesagt worden.