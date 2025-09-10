Bis kurz vor knapp stand das Landprogramm von Rhein in Flammen in St. Goarshausen auf der Kippe. In einer Hauruckaktion sprang Stadtratsmitglied Jan Born in die Bresche und besserte das Konzept nach – die Beigeordneten Daum und Steil blieben fern.

Da hat die Stadt St. Goarshausen noch haarscharf die Kurve gekriegt. Rhein in Flammen, das die letzten zwei Jahre in der Loreleystadt ausgefallen ist, findet nun doch statt. „Mit Hängen und Würgen“, wie es aus dem Umfeld heißt. Auf den allerletzten Metern hat man sich an der Stadtspitze aufgerafft, beim mangelhaften Sicherheitskonzept nochmals nachgebessert und die nötigen Beschlüsse im Stadtrat gefasst.

Seit April wird St. Goarshausen nach Rücktritt der Bürgermeisterin von den beiden Beigeordneten geführt, die Sitzung fand jedoch unter Abwesenheit des Ersten Beigeordneten Daniel Daum statt, auch der Zweite Beigeordnete Harald Steil fehlte, weshalb man zunächst als Sitzungsvorsitzende die dienstälteste Stadträtin Anke Delicat angefragt hatte. Diese lehnte jedoch dankend ab, Heinz-Peter Mertens, ehemaliger Stadtbürgermeister und erfahrener Sitzungsleiter, sprang auf Vorschlag aus dem Gremium ein. Dann ging es schnell zur Sache – Rhein in Flammen stand auf der Tagesordnung. Kann es nun in der Loreleystadt stattfinden oder nicht?

Beigeordnete bleiben wichtigem Termin fern

Dass die Veranstaltung mit Foodtruck-Meile und Weinfest auf der Kippe stand, lag am mangelhaften Sicherheitskonzept des Caterers, der als Veranstalter fungiert. Dieses hatte die Verbandsgemeinde-Verwaltung der Stadtspitze mit gleich 17 Kritikpunkten zur Nachbesserung zurückgegeben. Kurz vor knapp – um die Veranstaltung doch noch möglich zu machen – ﻿lud die VG-Verwaltung die Stadtspitze für den 28. August zur Abstimmung mit Polizei und Ordnungsbehörden ein. Daniel Daum sagte ab, Harald Steil ebenfalls, weshalb mal in letzter Minute die Prokura für die noch ausstehenden Entscheidungen auf Stadtratsmitglied Jan Born übertrug und sich das Okay des Stadtrats per Eilentscheidung in der jüngsten Sitzung nachreichen ließ.

Born berichtete im Stadtrat von dem Termin, das Gremium stimmte über die noch offenen Punkte ab. Zum einen ging es um die verkehrsbehördliche Anordnung, dass Schilder für die Veranstaltung aufgestellt werden müssen, und das von geschulten Fachleuten. „Der Stadtbauhof ist aktuell nicht verfügbar, deshalb bekommen wir Mitarbeiter des VG-Bauhofes, einer wird noch kurzfristig nachgeschult, damit er zum Aufstellen der Schilder berechtigt ist“, berichtete Born. Auch habe er noch sechs Schilder für 227 Euro nachbestellt, um auf Nummer sicher zu gehen.

St. Goar hilft mit Straßensperren aus

Des Weiteren fordert die Ordnungsbehörde mehr Toilettenwagen, „deshalb mieten wir zum einen welche bei der Stadt Nastätten, zum anderen bei der Loreley-Kellerei“, so Born, der die Organisation kurzfristig in die Hand genommen hatte und die Toilettenwagen für wenige Hundert Euro anmieten konnte. Weitere nachbarschaftliche Hilfe kommt von der Schwesterstadt St. Goar, die den St. Goarshäusern eine Straßensperre als Absicherung gegen unerlaubtes Befahren organisiert. „St. Goar bezieht selbst ein Dutzend in Kaiserslautern, für 982 Euro bestellen sie für uns eine mit, die auch zu uns gebracht wird“, so Born. Die Sperre soll dann in der Poststraße platziert werden.

Für die Sicherheit rund um die Veranstaltung sorgt die Leininger Gruppe aus Oberwesel, die als Einzige ein Angebot abgegeben hatte und die der Stadtrat für 4220 Euro beauftragt. „Da es in puncto Sicherheitsdienst in den vergangenen Jahren schon mal Unstimmigkeiten gab, sei hiermit deutlich betont, dass wir rechtzeitig mehrere Anbieter angefragt haben, es liegen uns bis heute keine anderen Angebote außer dem von Leininger vor“, ergänzte Sitzungsleiter Mertens mit Blick auf vergangene Querelen unter dem damaligen Bürgermeister Nico Busch. Ebenfalls eingetütet ist der verlangte Sanitätsdienst, den das DRK mit vier Rettungskräften und der nötigen Ausrüstung stellt – Kostenpunkt 3025 Euro.

Kurzum: Trotz Abwesenheit der beiden Beigeordneten beschloss der Stadtrat mit mehreren einstimmigen Beschlüssen die nötigen Ausgaben, die mit um die 10.000 Euro im veranschlagten Rahmen des Haushalts für die Veranstaltung liegen. Rhein in Flammen in St. Goarshausen ist für dieses Jahr gesichert.