IHK-Empfang in Limburg Rhein fordert schnelles Umsteuern Rolf Goeckel 03.01.2025, 11:00 Uhr

i Ministerpräsident Boris Rhein (links), IHK-Präsidentin Julia Häuser (Zweite von links) und IHK-Hauptgeschäftsführerin Monika Sommer (Zweite von rechts) ehren gemeinsam mit der Jury die vier IHK-Bildungspreisträger 2024: (vorne, von links, mit Urkunde) Niklas Doll, Fabian Eigenbrodt, Doreen Große-Riedel und Nadja Manns. Rolf Goeckel

Der hessische Ministerpräsident kritisiert in Limburg die aktuelle Wirtschaftspolitik. Besondere Bedeutung misst er Investitionen in digitale Netze und Bildung bei.

Einen Politikwechsel in Deutschland auf nahezu allen Ebenen hat der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) beim Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg gefordert. „Die Zeit gleicht einer rauen See, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht Schiffbruch erleiden“, sagte Rhein vor Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in der voll besetzten Limburger Stadthalle.

