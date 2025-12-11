Rewe-Umbau in Bad Ems beginnt im kommenden Jahr

Mitten in Bad Ems soll der Rewe-Markt ganz neu aufgestellt werden. Der Vorhabenträger weist Gerüchte, dass das Großprojekt geplatzt sein soll, deutlich zurück und erläutert die weiteren Schritte bis zum Baubeginn 2026.
In Bad Ems wurde in den vergangenen Monaten viel über die Zukunft des Rewe-Petz-Standortes und die Entwicklung des Wipsch-Areals spekuliert. Da in der Stadt und der Region immer wieder unzutreffende Gerüchte kursieren, stellt Stadtbürgermeister Oliver Krügel nun den aktuellen Stand klar.