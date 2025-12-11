Kosten von 15 bis 20 Millionen Rewe-Umbau in Bad Ems beginnt im kommenden Jahr Andreas Galonska 11.12.2025, 14:06 Uhr

i Der Rewe-Markt auf der Wipsch in Bad Ems steht vor einem großen Umbau. Der Vorhabenträger weist Gerüchte zurück, dass das Großprojekt versandet sei und erläutert die weiteren Schritte bis zum Baubeginn im kommenden Jahr. Andreas Galonska

Mitten in Bad Ems soll der Rewe-Markt ganz neu aufgestellt werden. Der Vorhabenträger weist Gerüchte, dass das Großprojekt geplatzt sein soll, deutlich zurück und erläutert die weiteren Schritte bis zum Baubeginn 2026.

In Bad Ems wurde in den vergangenen Monaten viel über die Zukunft des Rewe-Petz-Standortes und die Entwicklung des Wipsch-Areals spekuliert. Da in der Stadt und der Region immer wieder unzutreffende Gerüchte kursieren, stellt Stadtbürgermeister Oliver Krügel nun den aktuellen Stand klar.







Artikel teilen

Artikel teilen