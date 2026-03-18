Am Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Diezer Heckenweg. Ein Rettungsfahrzeug kollidierte dabei mit mindestens einem Fahrzeug.
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Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen (RTW) und zwei Fahrzeugen kam es laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Diez-Freiendiez am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr. „Es war eine Kollision zwischen dem Rettungswagen, einen weißen Transporter und einem Abschleppwagen“, erläutert ein benachbarter Diezer Gewerbetreibender den Unfallhergang.