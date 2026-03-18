Totalschaden – Person verletzt
Rettungswagen verunglückt: Kollision am Heckenweg Diez
Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe und klemmte die Batterien ab.
Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe und klemmte die Batterien ab.
Freiwillige Feuerwehr Diez-Freiendiez/Sven Langer

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Diezer Heckenweg. Ein Rettungsfahrzeug kollidierte dabei mit mindestens einem Fahrzeug. 

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Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen (RTW) und zwei Fahrzeugen kam es laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Diez-Freiendiez am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr. „Es war eine Kollision zwischen dem Rettungswagen, einen weißen Transporter und einem Abschleppwagen“, erläutert ein benachbarter Diezer Gewerbetreibender den Unfallhergang.

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