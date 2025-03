80 Jahre ist es her, dass der Zweite Weltkrieg beendet wurde. Schon einige Wochen vor dem offiziellen Kriegsende am 8. Mai 1945 befreiten Truppen der US-Army Gemeinden am Mittelrhein. Der Verein für Heimatgeschichte Kamp-Bornhofen hat die Ereignisse für seine Gemeinde umfassend recherchiert und dokumentiert. Anlässlich dieses besonderen Jahrestags wird am Dienstag, 25. März, eine Tafel eingeweiht, die die Ereignisse dieser Tage vor 80 Jahren rekapituliert. Der Verein hatte schon einen Grundstock an Informationen, maßgeblich gesammelt und zusammengetragen vom ehemaligen Vorstandsmitglied Franz-Josef Meurer, berichtet der aktuelle Vorsitzende Markus Kalkofen. Und auch Heinz-Josef Busch, Beisitzer des Vereins, hat weitere Informationen zu den Geschehnissen beigetragen und nun zum 80. Jahrestag zusammengefasst.

Pfarrer bewahrt Kamp-Bornhofener in letzter Minute vor weiterem Unheil

80 Jahre ist nun der Rheinübergangs der US-Army zwischen Boppard und Kamp-Bornhofe/Filsen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges am 25./26. März 1945 her. „Nach der Landung der alliierten Truppen an der Küste der französischen Normandie am 6. Juni 1944 (D-Day) hatte die 3. US-Army unter der Führung des Generals George S. Patton Mitte März 1945 den Rhein zwischen Koblenz und dem linksrheinischen Bingen erreicht. Es ging nun für die US-Army darum, in diesem militärtechnisch herausfordernden Terrain Flussübergänge vorzubereiten und durchzuführen.“ Laut Berichten aus Divisionschroniken der US-Army war es nach der Sicherung des Gebietes zwischen Boppard und St. Goar durch amerikanische Truppen Aufgabe von zwei US-Bataillonen, den Rheinübergang vorzubereiten. „Hierzu forderte am 24. März 1945 gegen 15.30 Uhr die US-Army als eine der ersten Maßnahmen durch auf Bopparder Seite aufgestellte Lautsprecher die Bevölkerung des Ortes Kamp-Bornhofen mehrfach ultimativ auf, durch Hissen weißer Fahnen ihre friedliche Einstellung zu bekunden. Ferner sollte ein ,Bürgermeister oder etwas Ähnliches’ als Ansprechpartner sofort nach Boppard übersetzen. Andernfalls könnte das Dorf nicht weiter vor Beschuss verschont werden. Um Letzteres zu verhindern, erklärte sich der Kamper Pfarrer Josef Knoth spontan bereit, trotz ernst zu nehmender Drohungen von deutscher Ortskommandatur und SS, mit drei Begleitern unter Lebensgefahr in einem Kahn über den Rhein nach Boppard überzusetzen. Dort konnte er die Militärführung von der friedlichen Einstellung der Bevölkerung, die trotz der erwähnten Drohungen weiße Fahnen gehisst hatte, überzeugen und Kamp ,in letzter Minute’ vor weiterem Unheil bewahren.“

i Künstlicher Nebel verhüllt die Rheinüberquerung der Amerikaner. Verein für Heimatgeschichte Kamp-Bornhofen 1985

Um Mitternacht vom 24. auf den 25. März setzten schwer bewaffnete US-Truppen in Sturmbooten der US-Navy auf die rechte Rheinseite über. Bereits eine Stunde später waren fünf Kompanien des 345. US-Infanterieregiments bei künstlichem Nebel übergesetzt. „Bis zum Abend des 25. März waren der Höhenzug zwischen Filsen und Kamp-Bornhofen sowie die Gemeinden Osterspai, Filsen und Kamp-Bornhofen eingenommen. Obwohl auf dem Plateau der großen Rheinschleife zwischen Osterspai, Filsen und Kamp-Bornhofen zahlreiche deutsche Verteidigungsanlagen der Mittelrheinfront mit Flakgeschützen und Maschinengewehren eingerichtet waren, blieb der deutsche Widerstand eher gering“, konnte der Verein für Heimatgeschichte aus den historischen Zeugnissen rekapitulieren. „Man hatte wohl wegen des militärtechnisch schwierigen Geländes auf der rechten Rheinseite mit seinen Mauern mit keinem Flussübergang an dieser Stelle gerechnet. Nach Augenzeugenberichten Kamp-Bornhofener Bürger begannen US-Soldaten ab den frühen Morgenstunden des 25. März, mit den Häusern des Unterdorfs beginnend, Kamp nach deutschen Soldaten und SS zu durchsuchen. Damit war der Krieg für die Kamper Bevölkerung mit großem Glück beendet.“

i Eine Pontonbrücke ermöglicht es, unzählige Panzer und Militärfahrzeuge auf die rechte Rheinseite zu bringen. Verein für Heimatgeschichte Kamp-Bornhofen 1985

Exakt vor 80 Jahren begannen Soldaten des 312. US-Sturmpionierbataillons bei Tagesanbruch eine 1.044 Fuß (etwa 300 Meter) lange Ponton-Schlauchbootbrücke zu schlagen. Die Auffahrt in Boppard lag im Bereich der Gymnasialstraße, auf der rechten Rheinseite endete die Brücke im Bereich des „Kamper Gies“, wo am Dienstagnachmittag die Gedenktafel eingeweiht wird. Schon tags drauf wurden Panzer und andere Militärfahrzeuge übergesetzt und ins zwölf Kilometer entfernte Braubach entsandt, um dort befindliche US-Truppen zu unterstützen. „Bis zum 28. März überquerten US-Einheiten der 87. ,89. und 76. US-Infanteriedivision den Rhein. Diesen folgte ein nicht endender Tross an Panzerverbänden, Kanonen, Lkw, Jeeps und diverser Nachschubkolonnen. So konnten die US-Truppen innerhalb weniger Tage auf der rechten Rheinseite zwischen Oberlahnstein und St. Goarshausen – nach weiteren Brückenschlägen zwischen Rhens und Oberlahnstein sowie St. Goar und St. Goarshausen – einen sicheren Brückenkopf bilden und anschließend in Richtung Taunus vorrücken. Nach weiteren Rheinquerungen an Mittelrhein, Niederrhein und Oberrhein durch amerikanische, britische, kanadische und französische Truppen hatten die Alliierten den natürlichen Grenzwall Rhein überwunden.“

i Ein Gemäde von Hans Querbach aus Kamp-Bornhofen zeigt seine Heimatgemeinde zur damaligen Zeit. Hans Querbach

Der Verein für Heimatgeschichte Kamp-Bornhofen befasst sich schon lange mit dieser Thematik. Den Entschluss, eine Gedenktafel aufzustellen, fasste der Vorstand im vergangenen Jahr. „Es war eine große Herausforderung, die gesammelten Informationen aufs Wesentliche zusammenzufassen“, berichtet Markus Kalkofen von der Arbeit der vergangenen Monate. An der Erstellung und Anfertigung des Schildes hat auch Editha Vickus mitgearbeitet, die vor allem für die Auswahl der Bilder zuständig war. Dies sei auch in enger Zusammenarbeit mit Franz-Josef Meurer geschehen, von dem sie das Archiv übernommen hat. Darüber hinaus ist noch geplant, Mitte dieses Jahres eine Broschüre zum Thema 80 Jahre Kriegsende mit Schwerpunkt Rheinübergang und Rettung in letzter Sekunde für Kamp-Bornhofener zu veröffentlichen.

Offizielle Einweihung der Gedenktafel

Am Dienstag, 25. März, findet um 17 Uhr die offizielle Einweihung der Gedenktafel am „Kamper Gies“ zur Erinnerung des Rheinübergangs der US-Army vor 80 Jahren statt. Der Standort liegt etwa 150 Meter vom Ortseingang Kamp-Bornhofen Richtung Filsen am Rheinufer. Markus Kalkofen, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte Kamp-Bornhofen 1985, wird eine Rede halten, weitere Grußworte sind geplant. Interessierte sind herzlich eingeladen.