Sanierung oder Abriss? Rettet Sondervermögen das IGS-Schwimmbad in Nastätten? Marta Fröhlich 07.05.2026, 12:00 Uhr

i Tausende Kinder lernten in den vergangenen 50 Jahren im Schwimmbad der IGS in Nastätten schwimmen. Seit Dezember 2024 ist Schluss damit. Roland Weihrauch. picture-alliance/ dpa

Seit eineinhalb Jahren bekommen Hunderte Schüler in Nastätten keinen Schwimmunterricht an der IGS. Das Bad musste wegen erheblicher Schäden außer Betrieb genommen werden. Ein aktueller Fördertopf bleibt jedoch verschlossen. Und nun?

Seit 2024 ist das Schulschwimmbad an der IGS in Nastätten geschlossen. Wie lange noch, scheint unklar, ebenso wie es mit dem Schwimmbad weitergeht. Mit einem Antrag, ein aktuelles Förderprogramm für die Sanierung des dringend benötigten Bades zu nutzen, wollte die Kreis-SPD Abhilfe schaffen.







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