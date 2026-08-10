Alle drei Jahre wieder
Rettert: Fahlerkerb verbindet zwei Dörfer
Lang erstreckt sich der Zug der Festteilnehmer kurz vor Rettert.
Lang erstreckt sich der Zug der Festteilnehmer kurz vor Rettert.
Thorsten Stötzer

Fahnen, Brauchtum und ein langer Festzug: Zur Fahlerkerb marschieren die Laufenseldener über die Landesgrenze nach Rettert und umschreiten dort dreimal den Fahlerplatz. Unsere Zeitung war vor Ort, als die beiden Dörfer die Tradition lebendig halten.

Lesezeit 4 Minuten
Zwei letzte Salven geben die Laufenseldener Kerbeburschen noch ab, als sie den Rother Hof erreichen. Dann geben sie ihre Gewehre ab und die Schöffen ihre Spieße. Das ist ein Teil der uralten Tradition rund um die Fahlerkerb, die an diesem Tag wieder zahlreiche Menschen aus Laufenselden über die Landesgrenze nach Rettert führt.
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