Mehr als nur Döner in Braubach
Restaurant statt Imbiss: Yasar Kopmaz setzt auf Zukunft
Yasar Kopmaz hat den Schritt gewagt, seinen Imbiss Roni Kebab in Braubach aufgegeben und keine 50 Meter weiter ein Restaurant er
Yasar Kopmaz hat den Schritt gewagt, seinen Imbiss Roni Kebab in Braubach aufgegeben und keine 50 Meter weiter ein Restaurant eröffnet.
Mira Zwick

Ronis Kebab ist kein Imbiss mehr. Yasar Kopmaz hat den Schritt gewagt und ein Kebab Haus eröffnet. Nach langer Planung und Sanierung startet er mit erweitertem Konzept neu durch. Ein Gastro-Neustart mit vertrauter Handschrift.

Lesezeit 3 Minuten
Drei Jahre reifte die Idee, seinen Imbiss in ein Restaurant umzuwandeln. Nun – nach langem Genehmigungsprozess und aufwendigen Sanierungsarbeiten – steht Yasar Kopmaz hinter der Theke von Roni Kebab Haus in Braubach. „Madame, was darf’s sein?“, „Hallo, mein Freund“, begrüßt er seine Gäste wie eh und je mit seiner freundlichen Art und einnehmendem Lächeln.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungGastronomie

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