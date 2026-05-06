Mehr als nur Döner in Braubach Restaurant statt Imbiss: Yasar Kopmaz setzt auf Zukunft Mira Zwick 06.05.2026, 17:00 Uhr

i Yasar Kopmaz hat den Schritt gewagt, seinen Imbiss Roni Kebab in Braubach aufgegeben und keine 50 Meter weiter ein Restaurant eröffnet. Mira Zwick

Ronis Kebab ist kein Imbiss mehr. Yasar Kopmaz hat den Schritt gewagt und ein Kebab Haus eröffnet. Nach langer Planung und Sanierung startet er mit erweitertem Konzept neu durch. Ein Gastro-Neustart mit vertrauter Handschrift.

Drei Jahre reifte die Idee, seinen Imbiss in ein Restaurant umzuwandeln. Nun – nach langem Genehmigungsprozess und aufwendigen Sanierungsarbeiten – steht Yasar Kopmaz hinter der Theke von Roni Kebab Haus in Braubach. „Madame, was darf’s sein?“, „Hallo, mein Freund“, begrüßt er seine Gäste wie eh und je mit seiner freundlichen Art und einnehmendem Lächeln.







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