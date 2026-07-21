Gastro zwischen Rhein und Lahn
Restaurant Carls: feine Kulinarik im Emser Badhaus
Torsten Carll vor dem Eingang zum Restaurant Carls im Badhaus. Der General Manager berichtet von den kulinarischen Angeboten und
Torsten Carll vor dem Eingang zum Restaurant Carls im Badhaus. Der General Manager berichtet von den kulinarischen Angeboten und der Geschichte des Hauses, das an das Vier Türme-Gebäude in Bad Ems angrenzt.
Andreas Galonska

Ein Restaurant mit gehobenem kulinarischen Niveau ist das Carls im Bad Emser Badhaus. Dort berichtet der Manager unserer Zeitung von der Geschichte, der Einrichtung und den Angeboten seines Hauses.

Lesezeit 3 Minuten
Zur besonderen Umgebung des historischen Vier-Türme-Hauses in Bad Ems gehört untrennbar das angrenzende Badhaus, in dem jetzt das Restaurant Carls zu finden ist. Torsten Carll berichtet als General Manager im Gespräch mit unserer Zeitung von der Geschichte und den Angeboten des Restaurants.
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