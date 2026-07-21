Ein Restaurant mit gehobenem kulinarischen Niveau ist das Carls im Bad Emser Badhaus. Dort berichtet der Manager unserer Zeitung von der Geschichte, der Einrichtung und den Angeboten seines Hauses.
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Zur besonderen Umgebung des historischen Vier-Türme-Hauses in Bad Ems gehört untrennbar das angrenzende Badhaus, in dem jetzt das Restaurant Carls zu finden ist. Torsten Carll berichtet als General Manager im Gespräch mit unserer Zeitung von der Geschichte und den Angeboten des Restaurants.