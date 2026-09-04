Laufbecken in Nassau Renaissance der Kneippkur durch Anlage in Nassau? Andreas Galonska 04.09.2026, 20:00 Uhr

i Mitglieder des Kneipp-Vereins Koblenz stehen gemeinsam in einem Wasserbecken im Koblenzer Stadtwald. Nach einem neuen Vorschlag soll auch in Nassau eine Kneipp-Kur zur Stärkung der Gesundheit eingerichtet werden. Manfred Tönnes

Der Vorschlag, Nassau zum Kneipp-Heilbad zu machen, sorgt für Aufsehen. Dabei hat es in der Stadt in früheren Zeiten schon einmal ein Becken zum Wassertreten gegeben, das aber abgebaut wurde.

Im Nassauer Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus wurde von einem Bürger ein Vorschlag unterbreitet, in der Stadt ein Kneippheilbad einzurichten. Das könne mit geringem Aufwand passieren und für einen kräftigen Schub beim Tourismus sorgen. In der Sitzung wurde auch kurz erwähnt, dass es schon einmal Kneippbecken in Nassau gegeben hat.







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