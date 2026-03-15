Wiedereröffnung des Theaters
Rena Schwarz begeistert mit Auftritt in Bad Ems
Ob gesprochen oder gesungen: Rena Schwarz nahm ihr Publikum im Kabarett CasaBlanca mit auf eine lustige Reise durch ihr 25-jähri
Ob gesprochen oder gesungen: Rena Schwarz nahm ihr Publikum im Kabarett CasaBlanca mit auf eine lustige Reise durch ihr 25-jähriges Bühnenprogramm.
Christine Vary

Nach jahrelangem Umbau wurde die Wiedereröffnung des Badhaus-Theaters in Bad Ems sehnlich erwartet. Die Kabarettistin Rena Schwarz machte die erste Vorstellung nach der Pause zu einem besonderen Erlebnis.

Lesezeit 3 Minuten
Das war eine fulminante Wiedereröffnung des Badhaus-Theaters. Nach Jahren des Umbaus kehrte das Kabarett CasaBlanca zurück an seine alte Spielstätte. Mit ihm kamen die Fans des Vereins zurück. Die Vorstellung war ausverkauft. Besser als mit Rena Schwarz als Künstlerin des Abends hätte es nicht sein können.

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