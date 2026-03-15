Nach jahrelangem Umbau wurde die Wiedereröffnung des Badhaus-Theaters in Bad Ems sehnlich erwartet. Die Kabarettistin Rena Schwarz machte die erste Vorstellung nach der Pause zu einem besonderen Erlebnis.
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Das war eine fulminante Wiedereröffnung des Badhaus-Theaters. Nach Jahren des Umbaus kehrte das Kabarett CasaBlanca zurück an seine alte Spielstätte. Mit ihm kamen die Fans des Vereins zurück. Die Vorstellung war ausverkauft. Besser als mit Rena Schwarz als Künstlerin des Abends hätte es nicht sein können.