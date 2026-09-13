Kabarett mit Vollgas René Sydow rechnet in Bad Ems mit der aktuellen Zeit ab Christine Vary 13.09.2026, 15:00 Uhr

i René Sydow ist ein großer seiner Zunft. Am Wochenende war er in Bad Ems im Kabarett CasaBlanca zu Gast und begeisterte sein Publikum. Foto; Christine Vary Christine Vary

Mit Vollgas durch Politik und Gesellschaft: René Sydow seziert den Zeitgeist mit scharfem Humor und überraschenden Pointen. Dabei bleibt kaum ein aktuelles Thema von seinem Spott verschont.

Seine Tour durch die derzeitigen Probleme der Zeit ist rasant. Er spricht in hoher Geschwindigkeit und fordert damit seine Zuhörer heraus. Das CasaBlanca präsentierte am Samstagabend mit René Sydow politisches Kabarett vom Feinsten. Sein neues Programm „Sie dürfen sich wieder setzen“ befasst sich mit grundlegenden Fragen des aktuellen Geschehens.







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