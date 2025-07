Die Tourismusregion Lahntal hat eine wichtige Marke geknackt: Im Jahr 2024 wurde ein Bruttoumsatz von mehr als 1 Milliarde Euro erwirtschaftet. Außerdem wurde mit rund 940.000 Gästeankünften – 1,8 Prozent mehr als 2023 – und 2,2 Millionen Übernachtungen eine neue Höchstmarke erreicht. „Das Rekordergebnis ist ein starkes Zeichen dafür, dass das Lahntal als attraktive Destination immer beliebter wird“, freut sich Philipp Borchardt, Geschäftsführer des Lahntal Tourismus Verbands (LTV). Das gute Ergebnis heißt aber nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen kann – im Gegenteil. Der LTV hat jüngst die Tourismusstrategie 2025+ für das Lahntal erarbeitet und will damit die Grundlagen für eine weitere positive Entwicklung legen. Grundlage für das Papier ist die Rahmenstrategie des Landes, die unter anderem den Wiederanschluss an den Wachstumstrend vor Corona sowie die Stärkung der regionalen Kooperation zwischen Kommunen, Gastgebern und Verband zum Ziel hat. Auch sollen Digitalisierung und Regionalität im Fokus stehen.

Wie will der LTV diesen Rahmen nun in der Region umsetzen? Das Lahntal soll als Vorreiter im Bereich des nachhaltigen Natur- und Städtetourismus etabliert werden. Dabei richten sich touristische Infrastruktur sowie Veranstaltungen und Freizeitangebote auch an die Einheimischen, betont Borchardt im Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Einwohner vor Ort sind eine große Zielgruppe. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon in der Politik angekommen ist“, merkt er kritisch an.

„Die Kollegen sind überlastet, überfordert mit all den Aufgaben.“

LTV-Geschäftsführer Philipp Borchardt sieht Handlungsbedarf beim touristischen Personal

Mit einem Sechs-Ziele-Programm soll die Tourismusstrategie 2025+ die regionale Entwicklung des Tourismus fördern. Dem Ganzen liegt eine Analyse zugrunde, die dem Tal zum einen zwar eine positive Entwicklung, einen guten Angebotsmix sowie die spürbare Funktion der Lahn als Zugpferd für die Region attestiert. Andererseits gebe es beim Wander- und Radwegenetz Qualitätsdefizite sowie eine starke Fokussierung auf Angebote entlang der Lahn. Auch bemängelt die Analyse, dass touristische Angebote nicht verknüpft sind und der ÖPNV abseits der Lahn schlecht angebunden ist. Die Angebote seien darüber hinaus online unzureichend sichtbar und schwer buchbar.

Wo soll also konkret angepackt werden? Eine große Herausforderung ist laut Borchardt die personelle Ausstattung auf allen Ebenen des Tourismus, auch in der Netzwerkarbeit vor Ort. „Die Kollegen sind überlastet, überfordert mit all den Aufgaben. Wir müssten die Kräfte besser bündeln, zum Beispiel in einer gemeinsamen Tourismus-Organisation“, schlägt er vor. Auch müsse man die Besucherströme besser lenken, um Überlastungsspitzen von der Lahn weg in den ländlichen Raum hinein abzumildern, oder auch die Nebensaison besser nutzen. Dabei mache die finanzielle Ausstattung der Kommunen die Situation nicht leichter. Es fehle das Bekenntnis zum Tourismus bei den Verantwortlichen, heißt es in dem Papier.

Kommunen kämpfen mit hohen Standards für Rad- und Wanderwege

Ein weiteres Problem ist, dass sich viele Betriebe mit der Marke Lahntal nicht identifizieren und die Region nicht nach außen wahrgenommen wird. „Deshalb müssen wir uns und die Betriebe fragen, woran es liegt, dass manche noch so zögerlich sind“, so Borchardt. Das sei eine wichtige Aufgabe, um sichtbarer zu werden und auch in die Kommunikationskanäle großer Touristikpartner zu kommen.

Darüber hinaus müsse man zeitnah über einheitliche Qualitätsstandards zum Beispiel bei Wander- und Radwegen nachdenken. „Momentan beobachten wir, dass Kommunen hier schon viel tun, aber jeder seinen eigenen Weg geht. Und es fällt aufgrund fehlender personeller und finanzieller Ressourcen schwer, die gesetzten Standards einzuhalten.“ Deshalb müsste man sich auch fragen dürfen: „Können wir die Standards, die wir uns setzen, einhalten oder gibt es Alternativen?“, wirft Borchardt eine wichtige Frage auf. Die kommenden fünf Jahre werden arbeitsreich für die Touristiker der Region, das ist jetzt schon klar. „Aber die Region und der ländliche Raum können davon nur profitieren“, ist Borchardt überzeugt.

Was ist der Lahntal Tourismus Verband? 

Der Lahntal Tourismus Verband (LTV) ist der touristische Dachverband für die Urlaubsregion das Lahntal. Sein Wirkungsbereich umfasst das Tal der Lahn und seine Seitentäler und erstreckt sich über die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Zu den Aufgaben des LTV gehört neben der Steigerung der Bekanntheit der Urlaubsregion Lahntal die Umsetzung des touristischen Zielgruppen-und Themenmarketings sowie die Infrastruktur-und Qualitätsentwicklung in der Urlaubsregion. Mitglieder des Verbands sind Landkreise, Städte und Gemeinden sowie Teilregionen beziehungsweise deren Tourismus-Organisationen im Lahntal.