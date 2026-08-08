Trockenheit besorgt Landwirte Rekord-Niedrigwasser am Rhein behindert Erntetransporte Johannes Koenig 08.08.2026, 08:00 Uhr

i St. Goar/St. Goarshausen: Das Niedrigwasser hat den Rhein halbiert. Viele Schiffe können daher nur noch mit reduzierter Ladung fahren. Der Landhandel muss daher nach Alternativen für den Erntetransport suchen. Frank Schmidt-Wyk

Die rekordverdächtig niedrigen Pegelstände des Rheins erschweren den Abtransport der Ernte, während die Trockenheit sich auf die Feldarbeit auswirkt. Über die Folgen sprechen Katharina Stelzer von der RWZ AG und Landwirt Volker Diels.

Rekordtemperaturen von 40 Grad Celsius im Juni. Landwirte und Landhandel befürchteten bereits das Schlimmste. Denn Hitzestress kann zu Ertrags- und Qualitätseinbußen bei der Ernte führen. Diese Befürchtung bewahrheitete sich jedoch größtenteils nicht.







Artikel teilen

Artikel teilen