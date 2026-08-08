Trockenheit besorgt Landwirte
Rekord-Niedrigwasser am Rhein behindert Erntetransporte
St. Goar/St. Goarshausen: Das Niedrigwasser hat den Rhein halbiert. Viele Schiffe können daher nur noch mit reduzierter Ladung f
St. Goar/St. Goarshausen: Das Niedrigwasser hat den Rhein halbiert. Viele Schiffe können daher nur noch mit reduzierter Ladung fahren. Der Landhandel muss daher nach Alternativen für den Erntetransport suchen.
Frank Schmidt-Wyk

Die rekordverdächtig niedrigen Pegelstände des Rheins erschweren den Abtransport der Ernte, während die Trockenheit sich auf die Feldarbeit auswirkt. Über die Folgen sprechen Katharina Stelzer von der RWZ AG und Landwirt Volker Diels.

Lesezeit 3 Minuten
Rekordtemperaturen von 40 Grad Celsius im Juni. Landwirte und Landhandel befürchteten bereits das Schlimmste. Denn Hitzestress kann zu Ertrags- und Qualitätseinbußen bei der Ernte führen. Diese Befürchtung bewahrheitete sich jedoch größtenteils nicht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren