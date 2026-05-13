Vernissage im Kreml Kulturhaus
Reise in die Architektur der Goldenen Zwanziger
Viel los war auf der Vernissage im Kreml Kulturhaus von Fotograf und Künstler Michael Schultes zum Motto des rheinland-pfälzisch
Viel los war auf der Vernissage im Kreml Kulturhaus von Fotograf und Künstler Michael Schultes zum Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers "Die goldenen 20er-Jahre".
Christopher Kahl

Kunst, Geschichte und persönliche Reiseeindrücke verbindet die Ausstellung „Architektur der Goldenen Zwanziger“, die derzeit im Kreml Kulturhaus in Zollhaus stattfindet. Die Werke stammen von Fotograf Michael Schultes.

Lesezeit 2 Minuten
Die Vernissage zur Ausstellung „Architektur der Goldenen Zwanziger“ von Michael Schultes hat im Kreml Kulturhaus in Zollhaus zahlreiche Besucher begeistert. Im Kultursaal präsentierte der Fotograf eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Gebäuden, die die Architektur und den Zeitgeist der 1920er-Jahre widerspiegelten.

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