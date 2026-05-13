Kunst, Geschichte und persönliche Reiseeindrücke verbindet die Ausstellung „Architektur der Goldenen Zwanziger“, die derzeit im Kreml Kulturhaus in Zollhaus stattfindet. Die Werke stammen von Fotograf Michael Schultes.
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Die Vernissage zur Ausstellung „Architektur der Goldenen Zwanziger“ von Michael Schultes hat im Kreml Kulturhaus in Zollhaus zahlreiche Besucher begeistert. Im Kultursaal präsentierte der Fotograf eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Gebäuden, die die Architektur und den Zeitgeist der 1920er-Jahre widerspiegelten.