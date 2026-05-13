Vernissage im Kreml Kulturhaus Reise in die Architektur der Goldenen Zwanziger Christopher Kahl 13.05.2026, 11:00 Uhr

i Viel los war auf der Vernissage im Kreml Kulturhaus von Fotograf und Künstler Michael Schultes zum Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers "Die goldenen 20er-Jahre". Christopher Kahl

Kunst, Geschichte und persönliche Reiseeindrücke verbindet die Ausstellung „Architektur der Goldenen Zwanziger“, die derzeit im Kreml Kulturhaus in Zollhaus stattfindet. Die Werke stammen von Fotograf Michael Schultes.

Die Vernissage zur Ausstellung „Architektur der Goldenen Zwanziger“ von Michael Schultes hat im Kreml Kulturhaus in Zollhaus zahlreiche Besucher begeistert. Im Kultursaal präsentierte der Fotograf eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Gebäuden, die die Architektur und den Zeitgeist der 1920er-Jahre widerspiegelten.







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