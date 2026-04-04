Zweifel an Rechtmäßigkeit Reinigungssatzung Lahnstein: Verband rät zur Klage Tobias Lui 04.04.2026, 06:00 Uhr

i Manche machen es, manche nicht: Zur Straßenreinigung gehört auch das Entfernen von Unkraut vor der eigenen Haustür. Wie hier in der Johann-Baptist-Ludwig-Straße in Niederlahnstein werden nicht überall die Pflichten erfüllt. Auf den Hauptverkehrsstraßen soll dies künftig der Bauhof erledigen. Allerdings würde dann eine Gebühr für die Hausbesitzer fällig. Tobias Lui

In Städten wie Lahnstein ist es nicht unüblich, dass Kommunen die Straßenreinigung in Teilen selbst durchführen und hierfür Straßenreinigungsgebühren erheben. In der Stadt Lahnstein gilt dies seit 1. Januar. Doch es gibt Kritik vom Eigentümerverband.

Seit dem 1. Januar 2026 gilt in Lahnstein eine neue Straßenreinigungssatzung: Der Bauhof übernimmt die Reinigung stark frequentierter Straßen, dafür müssen die Grundstückseigentümer zahlen. Scharfe Kritik kommt vom Eigentümerverband Haus & Grund Rhein-Lahn, der eine juristische Prüfung ankündigte.







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