In Städten wie Lahnstein ist es nicht unüblich, dass Kommunen die Straßenreinigung in Teilen selbst durchführen und hierfür Straßenreinigungsgebühren erheben. In der Stadt Lahnstein gilt dies seit 1. Januar. Doch es gibt Kritik vom Eigentümerverband.
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Seit dem 1. Januar 2026 gilt in Lahnstein eine neue Straßenreinigungssatzung: Der Bauhof übernimmt die Reinigung stark frequentierter Straßen, dafür müssen die Grundstückseigentümer zahlen. Scharfe Kritik kommt vom Eigentümerverband Haus & Grund Rhein-Lahn, der eine juristische Prüfung ankündigte.