Bürgerinitiative formiert sich Reifenlager Thalheim: Was ist, wenn’s brennt? 25.06.2026, 14:00 Uhr

i Mehrere hunderttausend gebrauchte Reifen liegen auf einem Betriebsgelände in Thalheim, unmittelbar in der Nähe von Wohnhäusern. Wolfgang Schmidt

Hunderttausende Reifen türmen sich auf einem Firmengelände in Dornburg-Thalheim. Anwohner sind besorgt und haben nun eine Bürgerinitiative gegründet. Denn: Was ist, wenn’s brennt?

Ein paar Hunderttausend gebrauchte Reifen liegen auf einem Gewerbegrundstück am Ortsrand von Thalheim. Seit Jahren schwillt der Bestand an, sagen die Anwohner aus dem angrenzenden Mischgebiet. Sie sind verärgert und besorgt. Verärgert, weil aus ihrer Sicht ihre Anfragen und Beschwerden bei der Gemeinde, beim Kreis und beim Regierungspräsidium bislang ins Leere gelaufen sind, und besorgt, weil Umweltschäden drohen könnten.







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