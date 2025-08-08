Die Erneuerung von insgesamt acht Weichen im Bahnhof Limburg führt an den kommenden drei Wochenenden zu Zugausfällen zwischen Diez und Limburg und Verspätungen beim Regionalexpress. Doch es gibt einen Ersatzverkehr.

An den kommenden drei Wochenenden finden im Bahnhof Limburg jeweils von Freitagabend 22 Uhr bis zum Montag um 5 Uhr umfangreiche Gleisbauarbeiten statt. Daher wenden die Regionalbahnen der Linie RB23 von und nach Koblenz bereits im Bahnhof Diez.

Zwischen Limburg und Diez verkehren Busse, die allerdings bereits 15 Minuten früher an der SEV-Haltestelle in der Eisenbahnstraße in Limburg abfahren als die Züge, wie unsere Zeitung weiter bei der Bahn herausfinden konnte. Die Deutsche Bahn (DB) hat für die Fahrt nach Diez und den Umstieg zum nicht barrierefrei erreichbaren Bahnsteig in Diez jeweils zehn Minuten eingeplant. Das Problem: Die gleichen Zeiten gelten auch in der Gegenrichtung, sodass in Limburg zahlreiche Anschlüsse nicht erreicht werden und sich die Reisezeiten oft um eine Stunde verlängern. Und: Eine Mitnahme von Fahrrädern ist in den SEV-Bussen nicht möglich.

Eine Ausnahme gibt es

Eine Ausnahme bildet der RegionalExpress RE25 zwischen Gießen und Koblenz, der nach aktuellen Informationen an allen drei Wochenenden – trotz der Bauarbeiten – durchgängig verkehren und auch in Limburg halten soll. An diesem Wochenende, 9. und 10. August, sollen sich die Ankunftszeiten in Fahrtrichtung Gießen ab Limburg um rund 15 Minuten verzögern.

Einen sonst üblichen Fahrplan mit den Veränderungen hat DB Regio nicht erstellt und verweist auf die elektronischen Auskunftssysteme. Nachdem DB Regio – entgegen dem geltenden Verkehrsvertrag – immer wieder nur kurze Solo-Triebwagen als RE25 einsetzt, bleibt zu hoffen, dass an den Wochenenden ausreichend große Triebwagen für den RE25 bereitgestellt werden. Für Besucher von „Rhein in Flammen“ an diesem Samstag werden keine zusätzlichen Fahrten angeboten und es gelten die baustellenbedingten Einschränkungen – mit einem Bus-Ersatzverkehr ab Nassau am frühen Sonntagmorgen.