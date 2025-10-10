Widersprüche in Limburg Regierungspräsidium entscheidet über Taubentöten Stefan Dickmann 10.10.2025, 13:00 Uhr

i Das Thema Tauben ist in Limburg seit Langem umstritten. Stefan Dickmann

Sollen und dürfen die Tauben in Limburg getötet werden? Zu diesem Streitthema gab es in der Domstadt bereits einigen Gesprächsstoff und auch eine Beschlusslage. Doch nun liegt der Ball beim Regierungspräsidium in Gießen.

Ob in Limburg Stadttauben getötet werden dürfen oder nicht, hängt jetzt von der Oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium (RP) Gießen ab. Wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigt, prüft mittlerweile das RP den Widerspruch zweier Personen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg.







