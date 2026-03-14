Infoabend in Horessen Reger Austausch bei Workshop zur Starkregenvorsorge Thorsten Kunz 14.03.2026, 15:00 Uhr

i Auf großen Übersichtskarten konnten Bürger die Hochwasser-Prognosen für ihre Gemeinde einsehen. Kunz Thorsten

Bei einem Workshop zur Starkregenvorsorge in drei Gemeinden der VG Diez schilderten zahlreiche Bürger ihre bisherigen Erfahrungen. Wo dringender Handlungsbedarf besteht, zeigte auch ein Vortrag des für das Vorsorgekonzept zuständigen Ingenieurbüros.

Rund zwei Dutzend interessierte Bürger aus den Ortsgemeinden Charlottenberg, Horhausen und Scheidt fanden sich zum Auftakt der zweiten Serie von Bürger-Workshops zur Hochwasservorsorge der Verbandsgemeinde (VG) Diez im Dorfgemeinschaftshaus in Horhausen ein.







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