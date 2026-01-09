Regen, Kälte, Widerstand: 100 demonstrieren gegen AfD

Rund 100 Menschen kamen in den kleinen Ort Isselbach im Rhein-Lahn-Kreis, um gegen einen AfD-Bürgerdialog zu demonstrieren. Trotz Regen und Kälte blieb der Protest friedlich, aber beharrlich.
Zu einem Bürgerdialog hatte die Alternative für Deutschland für Freitagabend in das Gasthaus „Zur alten Brauerei“ in Isselbach in der Verbandsgemeinde Diez eingeladen. Rund 100 Menschen aus dem Rhein-Lahn-Kreis, dem Westerwaldkreis und dem Landkreis Limburg-Weilburg kamen ebenfalls in den knapp 400-Seelen-Ort, um friedlich gegen diesen Bürgerdialog demonstriert.