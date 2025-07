20-mal so hoch ist die Zahl politisch rechtsmotivierter Taten im Vergleich zu linksmotivierten Straftaten im Kreis. Wir haben nachgefragt, wie sich die Zahlen entwickelt haben und wie Polizei und Land der Problematik begegnen.

Rechtsmotivierte Straftaten haben im vergangenen Jahr erneut deutlich zugenommen. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Grünen Landtagsfraktion hervor, wie Josef Winkler, Landtagsabgeordneter für die Grünen, in einer Mitteilung berichtet. Eine Anfrage unserer Zeitung ans Polizeipräsidium Koblenz ergibt ein detailliertes Zahlenbild:

Die Zahlen: In den Jahren 2020 bis 2024 verzeichnet das Meldesystem „Politisch motivierte Kriminalität“ laut Polizeipräsidium Koblenz insgesamt 136 rechtsmotivierte Straftaten und dabei einen kontinuierlichen Anstieg von 17 (2020) auf 39 (2024). Die Zahl stieg um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Am häufigsten waren dabei in den fünf Jahren insgesamt Propagandadelikte (86) und Volksverhetzung (36).

Im Vergleich dazu verzeichnet die Statistik insgesamt 11 linksmotivierte Straftaten in den vergangenen fünf Jahren, 2024 wurden 2 erfasst, am höchsten war die Zahl 2020 mit 5 linksmotivierten Straftaten. Am häufigsten kommen dabei Sachbeschädigung und Beleidigung vor.

i Die Grafik zeigt die Verteilung der rechts- und linksmotivierten Straftaten im Rhein-Lahn-Kreis. rz-Grafik

Die Begriffe: Unter politisch rechtsmotivierte Kriminalität fallen Straftaten, die einer rechten Orientierung zuzuordnen sind. Dabei steht der Kerngedanke rechter Ideologie im Zentrum, dass Menschen nicht gleich oder nicht gleichwertig sind. Laut Polizei sind insbesondere Taten dazuzurechnen, die Bezüge zum völkischen Nationalismus, Nationalsozialismus, Rassismus sowie Sozialdarwinismus aufweisen. Bei Letzterem wird Charles Darwins „Überleben des Stärkeren“ so interpretiert, dass auch in der Gesellschaft nur die „Starken“ oder „Überlegenen“ überleben und herrschen sollten – während „Schwache“ unterdrückt, benachteiligt oder sogar vernichtet werden dürften.

Unter politisch linksmotivierte Kriminalität fallen Straftaten, die per Definition einer linken Orientierung zuzuordnen sind. Grundannahme der linken Ideologie ist die Gleichheit oder Gleichwertigkeit der Menschen. Als linksmotiviert gelten insbesondere Taten, die Bezüge zu Kommunismus und Anarchismus aufweisen. Unter Letzterem versteht man eine politische Philosophie und Bewegung, die jede Form von Herrschaft, Zwang und autoritärer Macht ablehnt – insbesondere Staaten, Hierarchien, Polizei, Militär und Kapitalismus.

Zahlreiche Präventionsprojekte vor allem gegen Rassismus

Prävention: Um politisch motivierter Kriminalität vorzubeugen, setzen das Land Rheinland-Pfalz und die Polizei auf eine Vielzahl von Präventionsprojekten und -konzepten. Diese richten sich laut Oliver Jutz vom Polizeipräsidium Koblenz an alle gesellschaftlichen Personen und Gruppen. Hier eine Auswahl der laufenden Präventionsprojekte:

Das Projekt Easi (Erlebnis Aktion Spaß und Information) des Landeskriminalamts erreichte 2024 mehr als 600 Schüler der 5. und 6. Klassen und soll Gewalt, Sucht und Fremdenfeindlichkeit vorbeugen und auf einem Markt der Möglichkeiten Polizei, Vereine und Verbände aus der Region vorstellen.

Das Demokratiezentrum Rheinland-Pfalz vernetzt im Auftrag des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und des Landes Engagierte, die sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für eine demokratische Gesellschaft einsetzen. Im dazugehörigen Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in RLP arbeiten staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen zusammen. Ziel der Beratungsangebote ist die Stärkung einer menschenrechtsorientierten demokratischen Kultur, so zum Beispiel durch Beratung Betroffener und deren Angehörigen oder mit einem Ausstiegsprogramm bei demokratiefeindlichen Einstellungen.

Das Bündnis „Demokratie gewinnt“, in dem unter anderem die Staatskanzlei, der Landtag und das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Mitglied sind, organisiert jährlich den Demokratietag in Ingelheim, auf dem sich Schühler sowie Fach- und Lehrkräfte zu Demokratiebildung/ -pädagogik, Kinder- und Jugendbeteiligung sowie Erwachsenenbildung informieren können.

Die Präventionsagentur gegen Extremismus in RLP als Teil des Verfassungsschutzes hat 2022 das Faltblatt „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ sowie 2023 die Broschüre „Reichsbürger-Spektrum und Selbstverwalter“ veröffentlicht, die sich an Amts- und Mandatsträger sowie Mitarbeiter von Verwaltung, Justiz und der „Blaulicht-Familie“ richtet.

Nach dem Landesaktionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration wurden rund ein Dutzend Maßnahmen für eine Kultur der Gleichwertigkeit und zum Abbau von Diskriminierungen erarbeitet, zum Beispiel einen Beratungskompass für Betroffene von Diskriminierung und Gewalt, und #scrollnichtweg, eine digitale Kampagne für Zivilcourage gegen Hatespeech.

Der interdisziplinäre Forschungsverbund „Zivile Helden“ analysiert bestehende Präventionsaktivitäten in Onlinemedien und deren Rezeption in sozialen Onlinenetzwerken und entwickelt präventive Botschaften, so zum Beispiel ein Wimmelbild für Präventionsveranstaltungen zum Thema Verschwörungsmythen. Ziel ist es, junge Menschen über Verschwörungsmythen aufzuklären und diese kritisch zu hinterfragen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt soll verbessert und Radikalisierung verhindert werden.

Laut Pressesprecher Oliver Jutz sollen die Präventionsprojekte Toleranz und Fairness fördern sowie den Abbau von Vorurteilen vorantreiben. Außerdem möchte man Vertrauen in die Polizei aufbauen. Deshalb nimmt der Leitungsstab 3 (Prävention) des Polizeipräsidiums Koblenz regelmäßig an Aktionstagen und Fortbildungen zum Thema teil und ist auch beratend tätig.

Die Zahlen in Rheinland-Pfalz

Die Gesamtzahl der in Rheinland-Pfalz polizeilich registrierten Straftaten mit politisch motiviertem Hintergrund stieg 2024 von 2009 (2023) um 523 Fälle (plus 26 Prozent) auf 2532. Dies ist der höchste Wert seit Einführung des Meldesystems für politisch motivierte Kriminalität (PMK) im Jahr 2001. Rechtsmotivierte Straftaten machen dabei mit 1471 Fällen den Großteil aus. Gegenüber 2023 (1245 Straftaten) ist die Zahl der rechtsmotivierten Straftaten in ganz Rheinland-Pfalz um 18 Prozent gestiegen. Die Zahl der PMK-Gewaltdelikte sank geringfügig von 111 Fällen im Jahr 2023 auf 104 Fälle im Jahr 2024. Auch bei den Gewalttaten machen rechtsmotivierte Fälle über die Hälfte der Straftaten aus (53 Fälle, darunter 50 Körperverletzungen). Zum Vergleich: Die Zahl linksmotivierter Straftaten ist 2024 um 23 Prozent auf 99 Fälle gesunken (2023: 128), darunter fünf Gewalttaten (2023: drei). frö