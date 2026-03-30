Die Reaktivierung der Aartalbahn beschäftigt Politik und Öffentlichkeit bereits seit vielen Jahren. Nun werden in Hessen erste Schritte unternommen.
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Kommt die Aartalbahn nun? Antwort: Offenbar schon – zumindest in Hessen. Denn Mitte März hatten die CDU- und SPD-Fraktion im Landtag laut Auskunft des hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums beschlossen, 15 Millionen Euro für die Reaktivierung der Aartalbahn zwischen Wiesbaden und Bad Schwalbach im Landeshaushalt einzustellen.