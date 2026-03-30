15 Millionen Euro Investition Reaktivierung Aartalbahn: Erste Arbeiten in Wiesbaden Johannes Koenig 30.03.2026, 18:00 Uhr

i In der Diezer Stadtmitte schlummern die letzten Meter der Artalbahn zum Bahnhof in einem Dornröschenschlaf. Weitere Teile der Strecke in Richtung Hahnstätten werden dagegen bereits mit Draisinen befahren. Johannes Koenig

Die Reaktivierung der Aartalbahn beschäftigt Politik und Öffentlichkeit bereits seit vielen Jahren. Nun werden in Hessen erste Schritte unternommen.

Kommt die Aartalbahn nun? Antwort: Offenbar schon – zumindest in Hessen. Denn Mitte März hatten die CDU- und SPD-Fraktion im Landtag laut Auskunft des hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums beschlossen, 15 Millionen Euro für die Reaktivierung der Aartalbahn zwischen Wiesbaden und Bad Schwalbach im Landeshaushalt einzustellen.







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