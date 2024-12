Raubüberfall auf Spielothek in Hahnstätten

Bei einem Raubüberfall auf eine Spielothek in Hahnstätten haben unbekannte Täter Beute gemacht. Nun sucht die Polizei nach den Männern.

Der Raubüberfall ereignete sich am Mittwoch gegen 1.30 Uhr in der Nacht, als eine Mitarbeiterin der Spielothek beim Abschließen der Spielhalle von zwei männlichen Tätern vor der Tür abgepasst und zurück in das Gebäude gedrängt wurde. Die beiden Unbekannten bedrohten die Frau und entwendeten die Tageseinnahmen aus dem Tresor. Die Täter flüchteten danach fußläufig in unbekannte Richtung.

Nach dem Vorfall sucht nun die Polizei nach den Männern. Laut einer Pressemitteilung trugen die Täter schwarze Hoodies mit Kapuzen und schwarze Schals. Sie sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sein und sprachen Deutsch ohne Akzent. Die Kriminalpolizei Montabaur erbittet unter Telefon 02602/92260 um Hinweise, wer im Umfeld der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht hat. red